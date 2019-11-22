Киберспорт – профессиональный формат компьютерных игр

Компьютерные игры со временем выходят на новый уровень, причем, не только в плане своего технического совершенства и тематического разнообразия.

Речь идет об активном развитии формата их использования, при котором подразумевается наличие соревновательного элемента.

Конкурировать с другими геймерами можно не только через интернет, но и в рамках специально организованных мероприятий, зачастую международного масштаба. Первый вариант подходит для любителей, желающих просто приятно провести время и нередко использующих такие продукты, как Rust Esp, для получения преимущества перед остальными игроками. Во втором случае подразумевается вывод собственных интересов на профессиональную основу, что с некоторых пор стало весьма актуально для России. В стране стал официально признанной дисциплиной киберспорт, привлекший внимание широкой общественности и получивший множество горячих поклонников.

Стоит сразу отметить, что принимать участие в электронном спорте способен далеко не каждый геймер. Здесь игровой процесс выведен на очень серьезную основу со своими жесткими правилами. Невозможно приобрести Pubg Hacks и получить преимущества перед соперниками: лучших результатов можно достигнуть лишь упорным трудом, регулярными продолжительными тренировками, в ходе которых отрабатываются навыки, скорость реакций и прочие значимые составляющие.

Киберспорт имеет более чем двадцатилетнюю историю, но в Росси он был официально признан лишь летом 2016 года, когда был включен в отечественный реестр. Впрочем, ранее он имел место быть в стране, поскольку в период с 2001 по 2006 годы считался официальной дисциплиной. Его реабилитация, по сути, началась в 2014 году, когда был дан старт реализации образовательной программы по теории и методике интеллектуальных видов спорта. Это направление претворялось в жизнь РГУФКСМиТ.

Сегодня существует Федерация компьютерного спорта России, под чьим руководством не только проходят масштабные отраслевые мероприятия, но и разрабатываются правила, формируются сборные, обозначаются требования квалификационного характера. В дополнение к этому от ФКС исходят методологические рекомендации, благодаря которым процесс обучения электронному спорту становится максимально организованным и эффективным. В этих положениях представлены все значимые этапы овладения знаниями и навыками профессионального геймера.

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