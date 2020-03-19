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Кинотеатр Петрозаводска покажет фильмы о войне бесплатно

Новости. Культура
17:40, 19 Марта 2020
фото: © паблик Кинотеатр "Премьер"/vk.com/premierptz
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Кинотеатр "Премьер" организует бесплатный тематический показ фильмов из коллекции Госфильмофонда России "Они сражались за Родину".

Каждую субботу в 14 часов в большом зале "Премьера" будут показывать  отечественные фильмы, созданные в годы войны и послевоенное время. Всего их будет 16.

Первый сеанс состоится уже 21 марта. Зрители увидят фильм режиссёра Леонида Лукова "Два бойца". Фильм снят во время войны по повести Льва Славина "Мои земляки". Искренний и правдивый рассказ о дружбе Аркадия Дзюбина, неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы, и Саши Свинцова, парня с "Уралмаша".

Вход посетителей будет ограничен до 50 человек, с размещением зрителей через ряд.

Ранее российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса.

 

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