Киркоров в припадке ревности разбил дорогую вазу

Продюсер рассказал, как однажды Киркоров устроил Пугачевой сцену ревности с битьем посуды.

14 лет назад Филипп Киркоров официально развелся со своей женой Аллой Пугачевой. С тех пор прошла целая жизнь, а легендарная артистка до сих пор остается его единственной любовью. В честь Аллы Борисовны певец назвал двойным именем дочь Аллу-Викторию. Сейчас у каждого из них своя жизнь. Алла Борисовна счастлива с новым мужем Максимом Галкиным. У них подрастает двое чудесных детей - Гарри и Лиза. А Филипп так и не женился. Артист в одиночку воспитывает сына и дочь, которых ему родили суррогатные мамы, пишет "Узнай все".

Недавно на канале НТВ показали цикл программ, посвященных отношениям Аллы и Филиппа. В одном из выпусков программы продюсер Александр Иратов рассказал, как однажды Киркоров, приняв его за любовника жены, устроил Алле бурную сцену ревности с битьем посуды. В тот день Филипп вернулся из гастрольного тура. Войдя в гостиную, он обнаружил в компании любимой жены незнакомого мужчину. Они сидели за столом, и Алла Борисовна гладила незваного гостя по спинке. Киркоров, ничего не говоря, схватил огромную старинную вазу, которая, на беду, стояла рядом с ним, и в бешенстве швырнул ее на пол.

Ценная антикварная вещь с оглушительным звоном разлетелась на осколки, а певец стремительно вышел из комнаты, хлопнув напоследок дверью.

Примадонна всю ночь искала обиженного мужа, обзванивая знакомых, а Филипп тем временем заливал горе спиртным в каком-то баре в компании случайных собутыльников.

Когда Киркоров наконец-то вернулся домой, Алла и Александр долго оправдывались, пытаясь объяснить ревнивцу, что между ними ничего не было, просто у Иратова разболелась спина, и Алла пыталась его лечить. Кстати, поговаривают, что Киркоров не раз устраивал подобные сцены Пугачевой, которая сама того не осознавая регулярно давала ему повод для ревности. Ведь Аллу Борисовну всегда окружали мужчины, многие из которых мечтали о том, чтобы она стала их женой.

Напомним, 8 апреля в "Крокус сити холл" состоялся праздничный концерт "Подарок для Аллы", посвященный предстоящему 70-летнему юбилею Пугачевой. В этот день, чтобы поздравить виновницу торжества, на сцену концертного зала вышли звезды первой величины, среди которых был и бывший муж певицы Филипп Киркоров. Он исполнил свою любимую композицию из репертуара Аллы Борисовны "Поздно".