"Кижи – это рай!" Немецкие студенты провели на острове десять незабываемых дней

Учащиеся магистратуры по сохранению культурного наследия Анхальтского университета прикладных наук прошли практику в музее-заповеднике "Кижи".

Студенты прослушали курс лекций об истории и реставрации Преображенской церкви, способах консервации, сохранения и датировки деревянных построек, истории русского деревянной архитектуры и методах борьбы с вредителями деревянных памятников. Летняя практика немецких студентов – совместный проект Учебно-методического центра по сохранению памятников деревянного зодчества и Летнего университета музея.

Гости побывали везде – поднимались на звонницы острова Кижи, заходили в крестьянские дома, кузницы и риги, изучали интерьеры церквей, включая интерьер церкви Воскрешения Лазаря, одного из древнейших деревянных храмов России, поработали в Реставрационном комплексе музея, посетили часовни Кижского ожерелья, побывали внутри церкви Преображения Господня, где сейчас идут работы по восстановлению интерьера.

Под руководством опытных сотрудников музея студенты из Германии поручили практические навыки работы с деревом и плотницкими инструментами, освоили безгвоздевую конструкцию крыши во время сборки учебной модели бани в Плотницком центре.

Во время экскурсии в фондохранилища музея студенты увидели коллекцию деревянных и металлических предметов, мастерскую по реставрации икон и иконостаса Преображенской церкви. На мастер-классах по плетению заонежских поясов, росписи по дереву, изготовлению тряпичных кукол гости ознакомились с традиционными декоративными элементами, а в один из дней сами напекли калиток и выпили чаю из настоящего самовара.

Жили немецкие студенты в настоящем крестьянском доме в деревне Ямка, а мылись в настоящей деревенской бане. В один из солнечных вечеров немецкие гости примеряли заонежские костюмы и, как оказалось, прекрасно себя в них почувствовали, играли в деревенские игры и танцевали!

Время пролетело быстро. Много новой информации и впечатлений. Пожелаем счастливого возвращения на родину нашим гостям и ждем в следующем году на учебу на остров Кижи!