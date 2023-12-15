«Клевая обстановка», — известный фотограф рассказал о подвижных островах на Онежском озере в Карелии

Илья Тимин проверил выход из Кондопожской губы в открытое озеро.

Ледовую обстановку и клев на Онежском озере проверил известный карельский фотограф Илья Тимин. Результаты мини-экспедиции он опубликовал на своей странице в соцсети.

Исследованию подверглась Кондопожская губа, вернее, выход из нее в открытое озеро. Илья отметил, что снегоходов пока не было видно, хотя лед между материком и островом Суйсарь был хорошим, за исключением самого юге острова — там за торосами виднелась открытая вода.

«Сравнивая разные фотографии, стало понятно — Кондопожская губа перехватилась максимум в районе Янишполя и береговая сторона острова Суйсарь. Чем дальше в открытое Онего — тем хуже обстановка. Поля шуги перехватываются тонким льдом и вырастают в подвижные острова. Куда ветер дует — туда вся эта масса мигрирует», — написал Илья Тимин.

Фотограф отметил, что шанс на полное замерзание озера если и был, то с приходом оттепели откладывается.

«Чуть не забыл. Клевало? Клевало! Окунь разный. В основном — суповой. Полный тазик на 2-3 ухи. Сезон на Онего в скромном формате, но открыт», — написал Илья Тимин.