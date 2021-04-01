Клиентский центр филиала "Карельский" ТГК-1 запустил единый телефон горячей линии

С 1 апреля 2021 года Управление по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" для удобства потребителей запустило в работу единый телефон горячей линии: 707-707.

По этому номеру обслуживаются физические и юридические лица.

Также изменилась почта для обращений потребителей: teplo.karelia@tgc1.ru

Напоминаем, что клиентский центр управления по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" осуществляет очный прием физических и юридических лиц. Он ведется в соответствии с обязательным масочным режимом и соблюдением социальной дистанции, введенными распоряжением главы Республики Карелия от 12.03.2020 № 127-р.

Корреспонденцию в управление по сбыту тепловой энергии ПАО "ТГК-1" можно направлять на электронные адреса teplo.karelia@tgc1.ru или оставить в ящике для обращений, расположенном по адресу: Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 5 этаж. Она должна передаваться бесконтактным способом.

Также доступен личный кабинет для физических лиц (lk.tgc1.ru), в котором после простой регистрации можно передать показания индивидуальных счетчиков горячей воды, посмотреть начисления за отопление и горячее водоснабжение, получить квитанцию и произвести оплату.