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"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут

Новости. Экономика
09:40, 07 Декабря 2020
фото: © "Клиники на Чайкиной"
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"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Что такое антиген?

Под термином "антиген" подразумевается любое вещество, которое организм воспринимает как чужеродное и формирует на него иммунный ответ, вырабатывая антитела. В случае с новой коронавирусной инфекцией, антигеном выступают белки, входящие в состав коронавируса SARS-CoV-2 (2019-nCoV). 

Экспресс-анализ на антиген является аналогом ПЦР-теста (мазок из рото- и носоглостки) и позволяет в режиме реального времени уже с первого дня появления симптомов подтвердить наличие возбудителя коронавируса COVID-19 в организме. 

Для проведения анализа "Клиники на Чайкиной" используют высокочувствительные тест-системы для определения антигена SD BIOSENSOR, производства Южной Кореи.

Подробнее об анализах читайте здесь.

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