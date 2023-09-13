Ключевая ставка в России повышена до 13% годовых

Центробанк страны повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов.

Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых и указал, что будет оценивать целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, следует из сообщения регулятора. Об этом пишет ТАСС.

«Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 13,00% годовых. Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы», — отмечает ЦБ, указывая, что в этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

ЦБ также отметил, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». При этом регулятор повысил прогноз среднего значения ключевой ставки — по итогам 2023 года показатель ожидается на уровне 9,6-9,7% вместо 7,9-8,3%.

В 2024 году она ожидается в диапазоне 11,5-12,5% (прежний прогноз — 8,5-9,5%), в 2025 году — на уровне 7-8% (ранее — 6,5-8,5%). Прогноз на 2026 год не изменился и составляет 5,5-6,5%.