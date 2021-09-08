Ключевской карьер: бриллиант без оправы

Активисты «ЕДИНОЙ РОССИИ» требуют превратить заброшенный каменный карьер в Петрозаводске в благоустроенную зону отдыха.

Минувшим летом на берегу Ключевского карьера людей было, словно на пляже в Сочи, в жару он притягивал людей словно магнит. Но менее благоустроенного для отдыха места в Петрозаводске не найти. Вместо раздевалки и туалета — кусты, еды и воды не купить, у водоема не найти ни спасателей, ни медиков. Год назад там утонул пятнадцатилетний школьник — приятели вытащили его слишком поздно, реанимировать мальчика не удалось. Этим летом, к счастью, обошлось без жертв.

Более опасного для купания водоема, пожалуй, в столице Карелии нет. Дайверы подтвердят: дно бывшего карьера, по сути, свалка — к металлолому, оставленному там еще в советские времена горняками, каждый год прибавляется бытовой хлам. Волонтеры из числа жителей Ключевой и добровольцы-аквалангисты устраивают субботники на территории карьера каждое лето, но, увы, там ненадолго становится чище.

К тому же при нырянии опасность представляет неровное скалистое дно. А если человек еще и нетрезв, то до беды недалеко. За тридцать с лишним лет, с того времени как карьер заполнила вода, люди тонут в Ключевском карьере почти каждое лето. Два года назад погиб молодой мужчина — нырнул с обрыва и сломал шею.



Ключевской карьер – очень красивый и очень опасный

Активисты «ЕДИНОЙ РОССИИ» уже не просят, а требуют от городских властей устроить на Ключевском карьере оборудованную зону отдыха. Создана рабочая группа, в которую вошли депутаты, представители общественности и мэрии, чтобы вместе обсудить перспективы развития территории Ключевского карьера.

Но дальше разговоров и обещаний дело, увы, пока не пошло. Активисты несколько раз встречались с мэром города Владимиром Любарским, он сам приезжал на территорию карьера, чтобы обсудить проблему на месте. Рассказал, что разрабатывается проект благоустройства территории, что интерес у потенциальных инвесторов есть, что поступило предложение сделать там водный вейк-парк.

В мэрии полагают, что карьер — объект уникальный, при этом находящийся не на окраине. Поэтому необходима общая концепция развития карьера как рекреационной парковой зоны с элементами спорта, развлечений и так далее. Запараллелить с этим процессом можно только те решения точечные, которые такому концептуальному подходу не повредят и могут служить точками роста и цивилизованности этого объекта. Позиция городской власти: пусть маленький, точечный, бизнес появится на Ключевском карьере, следом появятся спасатели с лодкой, отдых станет более цивилизованным.

Наступила осень, а на территории Ключевского карьера всё по-прежнему без перемен. Планы создания водного парка пока остаются мечтами. За счет программы «Комфортная городская среда» на благоустройство карьера выделено 2,6 млн рублей, на эти деньги у карьера собирались оборудовать парковку, поставить шлагбаумы, сделать лестницу к воде, но всё еще идет проектирование, работы на месте еще не начали. Каким Ключевской карьер встретит следующий летний сезон? Неужели опять диким?



Проезд к карьеру планируют перегородить шлагбаумом

— Диалог городских властей с жителями Ключевой о том, как развивать и благоустраивать эту зеленую зону, идет активный, — рассказывает ветеран МЧС, кандидат в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по Петрозаводскому округу № 5 от «ЕДИНОЙ РОССИИ» Сергей Шугаев. — Я сам член рабочей группы, несколько раз приезжал на территорию карьера, встречался с активистами, с местными жителями. Полностью разделяю их позицию — людей очень тревожит, чтобы городские власти не отдали водоем на откуп развлекательному общепиту, чтобы не окружили его кафе, бары, пивнушки и прочие подобные точки. Не зона отдыха тогда там будет, а злачное место! Ключевской карьер должен стать территорией для комфортного и безопасного семейного отдыха. А на его берегах нужно запретить рубить деревья и вести капитальное строительство. Такое озеро в черте города — это настоящий бриллиант, и оправа для него нужна достойная. Краше природы ничего не бывает, пусть вокруг будут зеленые насаждения, а на берегу — лодочная станция и оборудованный пляж со спасателями. Пусть Ключевской карьер станет для жителей Петрозаводска современным общественным пространством.

Из народной программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

«Наши усилия по созданию комфортной городской среды будут направлены на проведение сбалансированной градостроительной жилищной политики, которая позволит создать во всех городах России современные общественные пространства, провести благоустройство и озеленение, соответствующее по уровню и качеству лучшим мировым практикам».

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 5 Шугаева Сергея Александровича