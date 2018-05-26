Клубника в Финляндии созреет раньше обычного

Из-за исключительно сухой и теплой весны урожай созреет уже к концу июня.

Клубника подоспеет в этом году уже к Иванову дню, сообщает yle со ссылкой на ассоциацию садоводов.

Из-за исключительно сухой и теплой весны урожай ягод созреет в этом году раньше обычного. Ожидается, что выращенной под открытым небом клубникой можно будет лакомиться уже к Иванову дню.

В то же время урожай может оказаться меньше, чем в прошлом году. Фермеры отмечают, что прохладное и в меру дождливое начало сезона для клубники лучше, чем сухая весна.

Обычно пик урожая клубники в Финляндии приходится на начало-середину июля.

Ежегодно на клубничных полях трудятся тысячи сезонных работников, в том числе, из России и Украины.