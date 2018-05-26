Клубника в Финляндии созреет раньше обычного

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Из-за исключительно сухой и теплой весны урожай созреет уже к концу июня.
Клубника подоспеет в этом году уже к Иванову дню, сообщает yle со ссылкой на ассоциацию садоводов.
Из-за исключительно сухой и теплой весны урожай ягод созреет в этом году раньше обычного. Ожидается, что выращенной под открытым небом клубникой можно будет лакомиться уже к Иванову дню.
В то же время урожай может оказаться меньше, чем в прошлом году. Фермеры отмечают, что прохладное и в меру дождливое начало сезона для клубники лучше, чем сухая весна.
Обычно пик урожая клубники в Финляндии приходится на начало-середину июля.
Ежегодно на клубничных полях трудятся тысячи сезонных работников, в том числе, из России и Украины.
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