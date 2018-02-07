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Новости. Общество
16:09, 07 Февраля 2018

Когда разрешат переводить деньги по номеру телефона клиенту другого банка

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Центробанк РФ планирует запустить систему мгновенных переводов между физлицами – клиентами разных банков – по номеру телефона в 2019 году.

Об этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, создание платформы быстрых платежей направлено на снятие межбанковских барьеров при переводах между физлицами.

Платформа позволит клиенту одного банка мгновенно переводить средства клиенту другого банка по номеру телефона. Тарифы на пользование услугой будут определять сами банки, но ЦБ настаивает на минимальной цене услуги для клиентов.

Вот здесь – подробнее.

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