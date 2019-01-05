Когда средняя зарплата в Карелии достигнет 45 тыс. рублей?

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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Карелии достигнет 45 тыс. рублей в 2021 году по самому "оптимистичному" прогнозу, составленному правительством республики.
Такая сумма указана в "Основных параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов".
"Консервативный" сценарий, основанный на "пессимистичных" ожиданиях, предусматривает рост средней зарплаты в Карелии до 39,1 тыс. рублей в 2019 году, 40,7 тыс. – в 2020 году, 42,4 тыс. рублей – в 2021 году.
Подробнее читайте в материале делового издания "Вести Карелии".
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