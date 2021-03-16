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Когда в Питкяранту придет газ и как его будут подключать?

Новости. Общество
09:04, 17 Марта 2021
фото: из личного архива
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На совещании с главой Карелии директор местного ФОКа Александр Шейка поднял вопрос о газоснабжении Питкяранты.

Волнующую для Питкяранты тему поднял на совещании с главой Карелии директор местного ФОКа Александр Шейка. Когда в город придет газ и каким образом будет происходить подключение? Сейчас этого события ждут и жители, и крупные промышленные предприятия, и государственные учреждения. Глава республики подтвердил, что в 2021 году будут проведены основные работы по прокладке газопровода и уже в 2022-ом начнется подключение жилых домов и учреждений.

"За счет каких средств будем подключать газовую котельную нашего физкультурно-оздоровительного комплекса? – уточнил директор ФОК Александр Шейка. – Это важный для нас вопрос".

По регламенту "последнюю милю" должны оплачивать сами потребители. Газопровод подводится к фундаменту, а "врезка" осуществляется за счет платы за техприсоединение, то есть ФОКу придется самостоятельно изыскивать средства.

"Эффективная работа социальных объектов важна для жителей, - прокомментировал вопрос Артур Парфенчиков. – Сейчас преждевременно говорить о конкретике, но так или иначе мы этот вопрос решим. Сейчас самое главное, чтобы быстрее подошла труба. Две недели назад обсуждали этот вопрос на совещании в Москве. Есть в этом проекте сложные участки, но это касается территории севернее, ближе к Мурманску. А по Питкяранте вопросов нет, котельные построены, системы газораспределения практически сделаны. Ждем сам газ. И он будет. Это даст совсем другую экономику – и для ФОКа, и для предприятий района. Газ качественно изменит жизнь всех территорий, увеличит их инвестиционную привлекательность. Не беспокойтесь, важные для районов задачи мы всегда решаем совместно".

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