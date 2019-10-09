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Новости. Общество
23:30, 09 Октября 2019
фото: © Fotolia / Lev Dolgatsjov

Когда женщинам нужно отказаться от секса, рассказали эксперты

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Как бы ваш партнер не настаивал на близости, есть моменты, которые должны заставить вас отказаться от интимного контакта.

Мужчины без серьезных намерений очень любят фразы вроде "ты такая хорошая, милая, но я не уверен, что у нас что-то получится", при этом отчаянно настаивает на сексе. Да, скорее всего, вы действительно ему нравитесь, однако если вы строите планы на эти отношения, вас может разочаровать исход: он просто получит свое, то есть секс, а вы останетесь наедине со своими разбитыми мечтами, пишет Womanhit.

Некоторые мужчины совсем не против, если вы согласитесь продолжить вечер первого свидания у него дома. И действительно, многих женщин устраивает такой расклад, однако утром вы поедете домой и можете больше никогда не встретить этого мужчину снова. 

К сожалению, современным молодым девушкам навязывают мысль, что если к определенному возрасту они не переспят с определенным количеством мужчин, они будут считаться чуть ли не ущербными. На этой волне многие молодые девушки идут против своих желаний и соглашаются на секс с тем, с кем не хотят, но окружение ведь не поймет. 

За несколько свиданий невозможно понять, кем на самом деле является человек. Никто не может сказать заранее, какие физические и эмоциональные расстройства пережил этот мужчина и можно ли в принципе оставаться с ним наедине. Секс от вас никуда не денется, а о своей безопасности стоит подумать и не спешить.

Наверное, мнение, что размер обуви и длина пальцев говорят о завидных достоинствах, не изменится никогда, пока находятся женщины, готовые в это верить. Помните, что хороший танцор не всегда так же умел в постели. Вера в приметы может сыграть с вами злую шутку.

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Комментарии

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OLEG SHIKEL
2019-10-09 23:39:51
Ни с кем нельзя, с экспертом - можно!)))
Гость
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