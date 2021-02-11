Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Руководитель аппарата администрации Петрозаводска ответит на вопросы горожан 4
11.02.2021 18:40
Президент России объявил благодарность учителю из Петрозаводска 8
11.02.2021 14:51
Невзоров встретил Мединского в буфете и спросил: "Кто пустил этого козла?" 6
11.02.2021 23:30
Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца 2
11.02.2021 19:10
"Легко одет и дезориентирован": молодой человек пропал в Петрозаводске 3
11.02.2021 17:26
Мишустин утвердил изменения в программу развития Карелии до 2024 года 4
Сегодня 11:03

Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)

Новости. Политика
13:21, 12 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Полномочия Ирины Мирошник заканчиваются 20 апреля, и на должность главы Петрозаводска называют первых претендентов.

До истечения срока полномочий действующего главы Петрозаводска Ирины Мирошник остается 50 дней, и в кулуарах началось активное обсуждение возможных претендентов на эту должность. 21 апреля депутатам Петросовета предстоит утвердить одну из кандидатур, предложенных комиссией.

А кого бы вы назначили сити-менеджером Петрозаводска?

Мы включили в опрос тех, чьи фамилии озвучивались в связи с предстоящим назначением.

Это действующий глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов, лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков, глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин, депутат Заксобрания Карелии Виталий Красулин, вице-премьер правительства Карелии по вопросам образования, культуры и молодежной политики Лариса Подсадник, вице-премьер правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов, глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов и замминистра по региональной и национальной политике Григорий Фандеев. В опросе также фигурирует Ирина Мирошник, которая, не исключено, пойдет на второй срок. Есть и возможность проголосовать за кандидата, которого нет в списке.

Проголосовать можно здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
миша
2021-02-12 14:23:46
А Ширшину почему забыли? Она самый подготовленный человек.
Клим
2021-02-12 14:20:28
Может назначить Парфенчикова , хоть там проявит себя :)
тетка
2021-02-12 14:14:05
Ну и компания. И как только сюда порядочный человек Крупин попал?
Клим
2021-02-12 14:30:54
тетка, +++++++и это верно , один приличный там .
stranger
2021-02-12 14:11:20
Здравый смысл, оный к сожалению наличествует только у ИИ (искусственный интеллект). У хомо с эти проблема, да не только с этим. Апокриф о временах герр Питэра, в честь, кого названа столица РК. Найдите мне одного честного человека и я назначу его казначеем. Нашли, назначил, за год проворовался шельмец.
Клим
2021-02-12 14:09:44
Пивненко !!!!!!!!!!!!! ......................................................................................................................................................................................Щутка .
symokЪ
2021-02-12 14:06:41
Можно назначить Слабунову, Фукса, Ермолину, Трунова, Погребного, да любого из их компании. Как управленцы они нуль. Только языком могут молоть, да народ на бунт выводить.

Они же не понимают, что и как в управлении происходит.

А с другой стороны жалко горожан, что ими смогут руководить такие .......
Протестун
2021-02-12 13:55:56
Кого назначат, тот и будет. А назначат Иришку.
zanoza
2021-02-12 13:48:44
Я за Крупина, только ему же не дадут работать, потому как кость в горле у местной элиты.
Клим
2021-02-12 14:11:41
zanoza, Крупин то здесь при чём ??? У него своя поляна .
David
2021-02-12 13:45:08
Давайте Красулина! Он очень подходит текущему моменту. Показал бы класс предыдущей администрации.
zanoza
2021-02-12 14:12:02
David, ещё тот бездельник в тёплом кресле профсоюзного лидера.
Клим
2021-02-12 14:10:50
David, чем он лучше гены ??????????? Зачем зоны переполнять ???
David
2021-02-12 14:19:25
Клим, ну Гена?!Гена неумеха.
Клим
2021-02-12 14:22:48
David, тут то по-матёрее будет )))
drug
2021-02-12 13:44:40
Виктора Россыпнова надо назначить главой ПТЗ.
Он бы всю банду там разогнал и кое кого посадил.
Mike
2021-02-12 14:01:34
drug, хватит пиарить этого человека, у которого кроме знакомства с губернатором ничего нет. Ну, следователь. И что? Движение по службе благодаря близости к губернатору-вот и все объяснение, всем понятное
zanoza
2021-02-12 13:58:42
drug, разогнал бы , если ему позволят, он же преданный слуга.
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
07.02.2021, 14:52
Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере
07.02.2021, 16:24
"В Карелии довольно долго зрело недовольство"
07.02.2021, 18:40
Необычное небесное явление запечатлели на трассе в Карелии (ВИДЕО)
10.02.2021, 15:05
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии
07.02.2021, 10:32
Ночью в Петрозаводске опрокинулся автомобиль, человека выбросило на дорогу (ВИДЕО)

Аналитика

11.02.2021 12:50
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 6
11.02.2021 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 6
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
Сегодня 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»