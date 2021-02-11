Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)

Полномочия Ирины Мирошник заканчиваются 20 апреля, и на должность главы Петрозаводска называют первых претендентов.

До истечения срока полномочий действующего главы Петрозаводска Ирины Мирошник остается 50 дней, и в кулуарах началось активное обсуждение возможных претендентов на эту должность. 21 апреля депутатам Петросовета предстоит утвердить одну из кандидатур, предложенных комиссией.

А кого бы вы назначили сити-менеджером Петрозаводска?

Мы включили в опрос тех, чьи фамилии озвучивались в связи с предстоящим назначением.

Это действующий глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов, лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков, глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин, депутат Заксобрания Карелии Виталий Красулин, вице-премьер правительства Карелии по вопросам образования, культуры и молодежной политики Лариса Подсадник, вице-премьер правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов, глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов и замминистра по региональной и национальной политике Григорий Фандеев. В опросе также фигурирует Ирина Мирошник, которая, не исключено, пойдет на второй срок. Есть и возможность проголосовать за кандидата, которого нет в списке.

Проголосовать можно здесь.