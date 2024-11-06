Депутаты выбрали главу Прионежского района Карелии

Стало известно имя главы Прионежского района.
Об очередных выборах главы Прионежского района сообщил руководитель Миннаца Карелии Сергей Киселев.
«Депутаты Прионежского муниципального района единогласно избрали главу района. Им вновь стал Сухарев Вадим Александрович — депутат Деревянского сельского поселения, — написал министр. — В заседании представительного органа приняло участие 18 депутатов из 25».
Сергей Киселев поздравил вновь избранного главу с назначением и пожелал успехов в работе.
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