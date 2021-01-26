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Количество выявляемых случаев COVID-19 в России продолжает снижаться

Новости. Происшествия
11:34, 27 Января 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Брага
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За минувшие сутки в России подтверждено 594 летальных исхода жителей с коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлен 17 741 случай COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 774 672 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 202 483 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 27 922 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 594 летальных исхода жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 71 076 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 100,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 342 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 27 января остаются 648 080 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дима
2021-01-27 14:24:40
При этом количество смертельных исходов от ковид либо на том же уровне, либо растет. А еще у нас самая лучшая в мире вакцина и дворец непонятно чей.
театральный критик
2021-01-27 14:50:54
Дима, если дворец непонятно чей, то он явно не твой. Твои только козявки в твоем носу. :)
Горожанин
2021-01-27 14:08:19
А чего не говорим, сколько в Карелии за сутки заболело?
zanoza
2021-01-27 13:56:39
Ну так это же ручное снижение, а не реальное.
Семён
2021-01-27 13:50:31
Ураааааа!
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