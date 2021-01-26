Количество выявляемых случаев COVID-19 в России продолжает снижаться

За минувшие сутки в России подтверждено 594 летальных исхода жителей с коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлен 17 741 случай COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 774 672 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 202 483 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 27 922 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 594 летальных исхода жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 71 076 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 100,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 342 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 27 января остаются 648 080 человек.