Количество коек для больных с коронавирусом в Карелии продолжает сокращаться

Доля свободных коек на 15 декабря составляет 21,4 процента, сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Сутками ранее доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции была на уровне 22 процента.

Всего на 15 декабря госпитализированы 726 человек, заболевших COVID-19, 583 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 139 – в тяжелом и 4 человека – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, жертвами заражения COVID-19 в Карелии за сутки стали 340 человек.