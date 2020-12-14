Жертвами заражения COVID-19 в Карелии за сутки стали 340 человек

Общее число инфицированных на 15 декабря в Карелии достигло 21946 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены два летальных исхода от коронавирусной инфекции: умер 58-летний петрозаводчанин и 85-летняя жительница района.

А также зарегистрировано 340 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа заболевших – 322 человека, из них 54 имеют симптомы средней тяжести, 13 – в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число умерших от COVID-19 в Карелии на 15 декабря составляет 129 человек. Всего инфицированы за время пандемии 21946 человек, выздоровели 13988 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3465,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1827,1 случая, по Северо-Западу – 2690,8.