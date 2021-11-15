Количество преступлений в Петрозаводске в два раза превышает показатели по России

Петрозаводск получил противоречивые оценки качества жизни по итогам анализа Федеральной государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, хуже всего обстоят дела с безопасностью и гражданскими правами.

Федеральная государственная корпорация развития ВЭБ.РФ рассчитала индекс качества жизни во всех административных центрах регионов России. Петрозаводск получил противоречивые оценки как по объективных показателям, так и по отзывам горожан.

Индекс учитывает 250 показателей по 12 составляющим благополучия: жилищные условия, доход и работа, здоровье, образование, мобильность, развитие территорий и благоустройство, экология, безопасность, общество, работа и отдых, гражданские права. Для оценки использовались преимущественно данные статистики, и отчасти результаты опроса жителей городов. Опрос проводил аналитический центр НАФИ.

По каждому ключевому показателю городам присваивался балл от 0 до 100, где 0 баллов – худшее значение, 100 баллов – лучшее значение. В Петрозаводске по некоторым критериям показатели доходили до 70 баллов, но по ряду направлений столица Карелии оказалась в самой нижней части таблицы.

По сравнению с другими городами России в Петрозаводске хуже обстоят дела с безопасностью и гражданскими правами.

Количество преступлений в столице Карелии превысило 2190 случаев на 100 тыс. человек населения это – в 2 раза больше чем по РФ. А чувство безопасности от нахождения в городе ночью испытывает лишь 44% горожан – меньше среднероссийского показателя.

Индекс гражданских прав рассчитывался не по уровню политических свобод, а по другим показателям. Например, по размеру соцподдержки, разнице в зарплатах мужчин и женщин, трудоустройству инвалидов. В Петрозаводске с этим дела обстоят неважно. Осбенно отличается о среднероссийского размер социальной поддержки (льгот) по оплате жилого помещения .В Петрозаводске он едва превышает 188 рублей на человека, а в целом по стране – более 789 рублей на человека.

Самая печальная ситуация в Петрозаводске с оценкой социального климата - 29,32 балла из 100 возможных. При определении этого индекса учитывалось количество общественных организаций, социальных предприятий, активность в социальных сетях и самооценка жителей города. Причастными к общественной жизни себя считает лишь 17% горожан, а 60% жителей и вовсе не испытывает «межличностного доверия».

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