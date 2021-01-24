Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Появились разъяснения о новых штрафах, которые начали взыскивать с января с автомобилистов 6
24.01.2021 19:40
Оказавшаяся в кювете фура частично перекрыла движение на трассе "Кола"
24.01.2021 15:51
Суд арестовал на двое суток одного из предполагаемых организаторов митинга в Петрозаводске 17
24.01.2021 15:26
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 10
Сегодня 12:50
Мокрый снег и дождь накроют Карелию
24.01.2021 17:00

Количество выявленных за сутки случаев COVID-19 в России снизилось

Новости. Происшествия
11:55, 25 Января 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
Загрузка...

За минувшие сутки в России подтверждено 456 летальных исходов от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 19 290 случаев COVID-19 в 84 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 738 690 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 150 763 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 19 003 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 456 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 69 918 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 99,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 335 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 25 января остаются 648 332 человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-01-25 15:11:53
Рано радоваться. Когда-то и 5000 напрягали. А тут почти 20000. Сейчас после слов Путина губернаторы бросятся снимать ограничения - кто раньше и больше ... а зря!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 14:10
Обществоведение
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии
В Карелии впервые за десятилетия начали строить новые школы – с просторными кабинетами, холлами и спортзалами.
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 10
Сегодня 12:50
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 57
21.01.2021 12:35
Чешского инвестора оставили без конкурентов 5
20.01.2021 12:55
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 7
19.01.2021 12:13
Вся аналитика

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 10
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»