Количество выявленных за сутки случаев COVID-19 в России снизилось

За минувшие сутки в России подтверждено 456 летальных исходов от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 19 290 случаев COVID-19 в 84 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 738 690 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 150 763 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 19 003 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 456 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 69 918 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 99,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 335 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 25 января остаются 648 332 человека.