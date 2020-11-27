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Количество выздоровевших от коронавируса в Карелии меньше, чем заболевших

Новости. Общество
09:43, 28 Ноября 2020
фото: Pixabay
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За сутки в Карелии выздоровели от коронавируса 381 пациентов, а инфекция выявлена у 414 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Петрозаводске соотношение количества выздоровевших и заболевших лучше, чем в целом по Карелии. В столице республики за сутки выздоровели 269 пациентов, а новые случаи коронавируса подтверждены у 199 человек.

В Пудожском районе выздоровели 9 пациентов, в Калевальском районе – 5, в Кемском районе – 4, в Кондопожском районе – 18, в Медвежьегорском районе – 2, в Прионежском районе – 6, в Сортавальском районе – 5, в Сегежском районе –13, в Костомукше – 17, в Муезерском районе – 6, в Олонецком районе – 4, в Беломорском районе – 9, в Лахденпохском районе – 6, в Пряжинском районе – 2,в Лоухском районе – 6.

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Комментарии

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drug
2020-11-28 10:18:31
Пусть в нашей деревне нет медицины, но в вашем ПТЗ людей ради увеличения статистики выздоровевших выписывают без наличия второго и третьего теста.
А почему чиновники молчат по поводу тысячи потерянных первых тестов, людей уже выписали - а ответы из Московии так и не пришли.
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