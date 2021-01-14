Количество жертв коронавируса в России приблизилось к 65 тысячам

За последние сутки в России зарегистрировано 555 смертей пациентов с COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 24 715 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрирован 3 520 531 случай коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 909 680 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 27 636 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 555 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 64 495 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 95,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделана 531 тысяча тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 15 января остаются 611 417 человек.