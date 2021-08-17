Коляски и кроватки для новорожденных выдают на прокат бедным семьям в Карелии

Пункты проката вещей первой необходимости для новорожденных детей работают в Карелии для нуждающихся семей.

В республике действуют пункты проката вещей первой необходимости для новорожденных и детей раннего дошкольного возраста. За помощью могут обратиться родители детей до 3 лет, нуждающиеся в колясках, пеленальных столах, кроватках, автокреслах, стульчиках для кормления. Вещи в прокат предоставляются бесплатно. За первое полугодие 2021 года помощь оказана более 50 семьям республики, сообщается на сайте правительства региона.

При обращении необходимо предоставить:

- паспорт заявителя;

- свидетельство о рождении ребенка;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

Адреса пунктов проката:

Центр помощи детям №4: г.Кемь, п.Рабочеостровск, ул.Железнодорожная, д.8, 8(814-58) 56120.

Центр помощи детям №5: г. Сегежа, ул. Гагарина, д.15А, 8(814-31) 42531.

Центр помощи детям №6: г. Пудож, ул. Пионерская, д. 69-Б, 8 (814-52) 53908.

Центр помощи детям №7: г.Сортавала, ул. Гагарина, 10,8(81430)45293 или 8(81430)48118.

Центр помощи детям №8: г.Олонец, ул.Урицкого 4-а, 3 этаж, 8(814 36) 4-13-44.

Центр помощи детям «Надежда»: г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 24а, 8 (911) 400-11-59, 8 (911) 400-05-23, 8 (911) 400-07-49, 8 (911) 400-14-84.

Организация пунктов проката стала возможной при помощи Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.