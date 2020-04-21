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Коллекцию дорогих швейцарских часов обнаружили в особняке арестованного экс-главы Минтранса Карелии

Новости. Криминал
12:59, 22 Апреля 2020
фото: © ИА "Республика" / Сергей Юдин
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При обыске в особняке, который обвиняемый во взятке бывший министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов построил под Петербургом, изъяли коллекцию дорогих швейцарских часов.

Напомним, Алексей Кайдалов стал первым министром действующего правительства республики, которого арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Между тем, "Столице на Онего" стали известны детали тех мероприятий, которые проводились в отношении Кайдалова правоохранительными органами.

Как нам удалось узнать, обыск был проведен и в построенном Кайдаловым особняке. Расположен он в очень престижном месте – в городе Павловске под Санкт-Петербургом, в коттеджном поселке "Онегин-парк".

Стоимость построенного Кайдаловым особняка наши эксперты оценили примерно в 40 миллионов рублей. И это без учета стоимости земли, которая в этом месте очень дорогая.

Во время проведенного в коттедже обыска, в присутствии супруги Кайдалова, здесь были изъяты пять швейцарских часов торговых марок класса "люкс" Breguet и Vacheron Constantin, которые считаются одними из самых дорогих. Стоимость таких часов, по данным официальных сайтов торговых марок, начинается от сотен тысяч рублей и доходит до 500 тысяч долларов. Но есть и более дорогие модели.

Подробности о красивой жизни Кайдалова читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-04-22 13:35:18
Так он человек не бедный и посты всегда занимал хлебные, почему из коллекции часов и особняка делают нечто из вон выходящее. Можно подумать что у него одного такой особняк и такая коллекция. Да все кто у государственной кормушки не бедные.
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