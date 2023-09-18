Кольцевой поезд будет ходить из Петрозаводска в Петрозаводск через Петербург

Цена купейного билета в одну сторону будет сравнима с «Ласточкой».

РЖД запустит в декабре кольцевой маршрут Петрозаводск — С.-Петербург — Петрозаводск. По нему будет ходить двухэтажный скорый поезд № 221У/222У.

На этом поезде можно будут проехать из Петрозаводска в Петрозаводск через Петербург по одному билету. Можно будет купить и традиционный билет в одну сторону. Выезжать из карельской столицы он будет в 17:00, а возвращаться на следующий день в 8:10. На Ладожском вокзале в Петербурге он будет стоять один час с 23:44 до 00:44.

Расписание необычного состава и цены на билеты, знает проект «Жизнь и кошелек».