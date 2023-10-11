Колыхматова побывала в колонии строгого режима

Врио главы Петрозаводска с рабочим визитом посетила ИК-9.

Временно исполняющая обязанности главы Петрозаводска Инна Колыхматова посетила исправительную колонию № 9.



Гостью познакомили с производственным потенциалом в цехах камне-, дерево- и металлообработки и швейного производства. Всего в ИК-9 трудятся 93% осужденных.



Сотрудники УФСИН Карелии отметили, что за девять месяцев этого года в колонии произведли продукции на сумму свыше 48 млн рублей.



«Стоить отметить, в прошлом году колония обеспечила Петрозаводск автобусными остановками и металлическими контейнерными площадками. Кроме того, во время встречи Инну Колыхматову ознакомили с продукцией, которую производият другие учреждения ФСИН, в том числе со светодиодными светильниками из ФКУ ЛИУ-4 и ИК-1», — говорится в пресс-релизе ведомства.



В завершение визита стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.



