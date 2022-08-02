Команда из Карелии стала призером Чемпионата России по американскому футболу

Петрозаводская команда «Оружейники» выиграла бронзовые медали в Первой лиге Чемпионата России.

Как рассказали в Минспорта республики, карельская команда «Оружейники» стала участником «Финала четырех» в Первой лиге Чемпионата России по американскому футболу.

В полуфинале петрозаводчане в драматичном матче уступили команде из Перми. Счет в практически равном поединке оказался 33:32 в пользу соперника.

Зато в матче за третье место «Оружейники уверенно победили команду из Нижнего Новгорода со счетом 19:7.

Как ранее стало известно, спортсмен из Карелии, экс-игрок команды «оружейники», первым из россиян попал в престижную команду по американскому футболу в США.