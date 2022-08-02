Спортсмен из Карелии первым среди россиян попал в престижную команду по американскому футболу в США (ВИДЕО)

Воспитанник «Карельских Оружейников» оказался в команде престижного университета США — впервые в истории американского футбола в России.

Как рассказал президент Карельской федерации американского футбола Юрий Кушнир, бывший игрок петрозаводской команды по американскому футболу «оружейники» Никита Юферов зачислен в состав команды университета Юта Стейт.

Никита родом из Падозеро. С 2014 по 2018 годы он выступал за основной состав «Оружейников», заняв третье место на «Кубке регионов» в 2017 году, привлекался в сборную Карелии и молодежную сборную России.

Через какое-то время уроженец Карелии переехал в США, намереваясь попасть в престижный американский колледж в качестве игрока в американский футбол. Никита поступил в языковую школу, затем адаптировался к стране в общественном колледже в Калифорнии. После этого ему поступили предложения от трех высших учебных заведений, и он выбрал колледж Юта Стейт, поскольку его команда вошла в число 26 лучших в стране.

«Изначально козырь Никиты — это его желание играть в футбол. Этот парень преодолел много сложностей. И первая сложность — добираться на тренировки из Падозеро, где он жил. Тренировок он практически не пропускал. А в игре его козырь — это скорость. Несмотря на то, что он крупный, для своей массы он очень взрывной и быстрый», — рассказал главный тренер «Оружейников» Сергей Корнев.

«Нам очень приятно, что из всей России именно воспитанник Карельской федерации достиг такого уровня и будет в какой-то мере представлять нашу республику в студенческом американском футболе, где каждый матч собирает десятки тысяч зрителей. Безусловно, это в первую очередь его личное достижение, поддержка его мамы, но мы рады, что сумели привить Никите любовь к игре, дать какие-то азы. Это говорит о том, что все дороги открыты даже в любительском спорте, в команде из региона», — поделился президент Карельской федерации американского футбола Юрий Кушнир.

В дальнейшем Никита планирует стать игроком стартового состава, чтобы затем выйти на драфт главной лиги американского футбола в США.