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Новости. Спорт
10:34, 26 Апреля 2018

Команда "Олимп" из Петрозаводска в девятый раз стала чемпионом Карелии по баскетболу!

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Команда "Олимп", одержав подряд 9 побед в чемпионатах республики, вошла в историю баскетбола Карелии!

В минувшее воскресенье, 22 апреля, в Петрозаводске завершился Чемпионат Карелии по баскетболу среди мужских команд.

С 20 по 22 апреля восемь команд из Костомукши, Кондопоги, Сортавалы и Петрозаводска мерялись силами.

В результате нелегкой борьбы "Олимп" 20 апреля обыграл команду Al for ball, 21 апреля оставил позади баскетбольный клуб "Карелия" и "Лигу Баку" из Кондопоги.

В финале чемпионата команда "Олимп" встретилась с игроками Петрозаводского госуниверситета и одержала волевую победу.

Таким образом, команда "Олимп" стала в девятый раз подряд чемпионом Карелии по баскетболу и вошла в историю.

Капитаном команды и ее вдохновителем является Святослав Нефедов.

"Сплоченность нашего коллектива является основополагающей частью успеха команды "Олимп"! – отмечает Святослав Нефедов, - в составе присутствуют опытные игроки, такие как Василий Кулаков - мастер спорта, играющий тренер, Михаил Чекунов, Федор Локкин, Антон Шевченко, а также молодые ребята, которые стали в нашей команде уже неоднократными чемпионами Карелии: Адасенко Никита, Гунько Александр, Фирсов Анатолий и новичок команды, отлично себя проявивший в финале Клопот Григорий".

Девятикратные чемпионы Карелии по баскетболу приглашают в свою команду молодых, амбициозных, желающих развиваться и расти в спортивном мастерстве ребят!

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