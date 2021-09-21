«Команда Парфенчикова» может рассчитывать в Карелии на долгую перспективу

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фото: © Правительство Карелии

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В России собираются отменить ограничения на срок исполнения губернаторских полномочий.

В конце сентября в Государственную Думу страны был внесен законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», авторами которого выступили два «единоросса» – сенатор Андрей Клишас и председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Законопроект снимает действующее ограничение для глав российских регионов занимать губернаторскую должность более двух сроков подряд, но при этом упраздняет само название «губернатор».

Очевидно, что вслед за установлением несменяемой власти на федеральном уровне Россия переходит к формированию такой власти в регионах. Причем, Карелия оказалась для этого одним из самых подготовленных субъектов федерации.

Почему – читайте в статье «Регионы готовят к несменяемой власти».

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