«Команда Парфенчикова» может рассчитывать в Карелии на долгую перспективу "

Регионы готовят к несменяемой власти: Карелия оказалась для этого одним из самых подготовленных субъектов федерации.

В конце сентября в Государственную Думу страны был внесен законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», авторами которого выступили два «единоросса» – сенатор Андрей Клишас и председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Законопроект снимает действующее ограничение для глав российских регионов занимать губернаторскую должность более двух сроков подряд, но при этом упраздняет само название «губернатор».

Очевидно, что вслед за установлением несменяемой власти на федеральном уровне Россия переходит к формированию такой власти в регионах. Причем, Карелия оказалась для этого одним из самых подготовленных субъектов федерации, несмотря на довольно высокую – по сравнению с другими областями – долю протестного голосования на последних выборах в Госдуму и республиканский парламент. Из-за слабых позиций парламентских и непарламентских партий и отсутствия независимых кандидатов «Единая Россия» вновь получила в Законодательном собрании Карелии большинство депутатских мандатов, что обеспечивает ей почти полный контроль за принятием важнейших региональных решений даже при победе на губернаторских выборах 2022 года кандидата от оппозиции. Но, как отмечалось выше, такой кандидат в республике сегодня вообще не просматривается, и одержавшая в сентябре победу «команда Парфенчикова» вполне может рассчитывать в Карелии на долгую перспективу.

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