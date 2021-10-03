Реклама

«Команда Парфенчикова» может рассчитывать в Карелии на долгую перспективу

Новости. Политика
15:26, 03 Октября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Новости партнеров

Регионы готовят к несменяемой власти: Карелия оказалась для этого одним из самых подготовленных субъектов федерации.

В конце сентября в Государственную Думу страны был внесен законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», авторами которого выступили два «единоросса» – сенатор Андрей Клишас и председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Законопроект снимает действующее ограничение для глав российских регионов занимать губернаторскую должность более двух сроков подряд, но при этом упраздняет само название «губернатор».

Очевидно, что вслед за установлением несменяемой власти на федеральном уровне Россия переходит к формированию такой власти в регионах. Причем, Карелия оказалась для этого одним из самых подготовленных субъектов федерации, несмотря на довольно высокую – по сравнению с другими областями – долю протестного голосования на последних выборах в Госдуму и республиканский парламент. Из-за слабых позиций парламентских и непарламентских партий и отсутствия независимых кандидатов «Единая Россия» вновь получила в Законодательном собрании Карелии большинство депутатских мандатов, что обеспечивает ей почти полный контроль за принятием важнейших региональных решений даже при победе на губернаторских выборах 2022 года кандидата от оппозиции. Но, как отмечалось выше, такой кандидат в республике сегодня вообще не просматривается, и одержавшая в сентябре победу «команда Парфенчикова» вполне может рассчитывать в Карелии на долгую перспективу.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2021-10-03 19:34:58
Если мусорные дружки не затянут за решОтку
Изя
2021-10-03 20:26:44
ПлачУ и ПлАчу, финал то видимо один ,трагичный , димон не даст соврать ))))
stranger
2021-10-03 18:37:22
Гадает на ромашке кандидат в ...., окружение замерло в ожидании. Бросает ромашку с оборванными лепестками. Ну как? Не понял. А что? Лепестки закончилась. Предполагаю, как бы оная не закончилась.
Изя
2021-10-03 17:53:03
«Команда Парфенчикова» может рассчитывать в Карелии на долгую перспективу "
Лучше на короткую перспективу , как можно раньше )))) :)
Сергеич
2021-10-03 19:10:03
Изя, лучшая перспектива открывается с высоты - скажем. с фонаря...
Изя
2021-10-03 19:35:56
Сергеич, тоже для них не плохо , заслужили ))
Вася
2021-10-03 16:19:03
Глава Союза журналистов Германии Франк заявил, что RT не имеет никакого отношения к «серьезной журналистике», а занимается только распространением пропаганды и дезинформирует читателей. Знаете, что ответила Симоньян? - «ЗАВИДУЙТЕ».
Вася
2021-10-03 16:07:27
ну, ежели сравнивать только по европе - мы впереди..... молдавии и украины...
Вася
2021-10-03 16:03:16
На самом деле всё гораздо хуже
drug
2021-10-03 15:45:39
Наверно да - НО не для данной команды.
На днях Олония и Сламно объединяться.
Им в помощь придут политтехнологи и юристы.
Будет большая пресс конференция с приглашением федеральных СМИ.
Будет подготовлено заявление в СУСК и Прокуратуру России.
Будет оглашено обращение к главе государства об инициировании проверки региона.
Изя
2021-10-03 17:50:48
drug, ЖДЁМ С отставок , как минимум Лабинова :)
Любка
2021-10-03 16:18:59
drug, расскажи прокурору как вася в финляндию сбежал :)
drug
2021-10-03 17:00:35
Любка, все знают. На машине уехал. А какому прокурору и зачем ?
Вася
2021-10-03 16:04:16
drug, Скоро !

Во всех телевизорах страны !
drug
2021-10-03 16:55:39
Вася, наймите меня и я устрою хаос.
Изя
2021-10-03 18:13:52
drug, не стоит , прокурор и опер всё сделают сами . Димон подтвердит )))
Русский
2021-10-03 16:02:20
drug, какой ты смишной. ОМК будет национализирован. Точка. Привет фрау слабуновой :)
drug
2021-10-03 16:58:52
Русский, видно сразу - мозги как "ник". Наверно лапти на ногах еще носишь.
Что там национализировать ?
Площади принадлежат Правительству.
Дурилка.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
30.09.2021, 13:02
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
29.09.2021, 15:39
Стало известно о состоянии водителя, который устроил ДТП, где погибла женщина с детьми из Петрозаводска

Чтиво

30.09.2021 15:27
Без политики
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
Сельские активисты из Ведлозера выпускают газету для жителей старинных карельских деревень.
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
28.09.2021 10:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»