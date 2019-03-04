Команда по американскому футболу из Петрозаводска дошла до финала международного турнира

"Карельские Оружейники" отправятся в Минск для участия в международном турнире "Кубок Монте Кларка".

Представители карельской федерации американского футбола рассказали, что команда из Петрозаводска "Карельские Оружейники" в минувшее воскресенье впервые приняла участие в международном турнире.

На "Кубок Монте Кларка" съехались команды из Винницы, Вильнюса, Гродно, Калининграда и Петрозаводска.

На групповом этапе "Оружейники" одержали победу над "Волками" из Винницы и уступили фаворитам и хозяевам турнира минским "Зубрам". Несмотря на поражение, карельской команде удалось выйти в плей-офф.

В полуфинале были обыграны "Железные Волки" из Вильнюса. В финале турнира, призовой фонд которого составлял тысячу евро, "Оружейникам" предстояло во второй раз встретиться с "Зубрами".

Хозяева турнира взяли верх.

Но дебютное выступление карельского коллектива в международном турнире можно признать успешным.