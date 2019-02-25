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Новости. Экономика
11:01, 25 Февраля 2019

Команда профессионалов на вторичном рынке

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Строительная компания новой волны "Баренц Групп" приглашает в свое агентство недвижимости.

Имея тринадцатилетний успешный опыт на рынке новостроек Республики Карелия, строительная компания "Баренц Групп "совершенствует предложения для своих клиентов и предлагает новые качественные услуги. Именно поэтому "Баренц Групп" приглашает жителей Карелии в собственное агентство недвижимости, которое поможет быстро продать и выгодно купить квартиру.

Агентство недвижимости Баренц Групп предлагает целый спектр уникальных услуг:

  1. Бесплатная экспресс-оценка 24 часа;
  2. Качественное составление портфолио с описанием преимуществ Вашей квартиры.
  3. Самая большая рекламная компания по продаже Вашей недвижимости за счет агентства;
  4. Партнерские ипотечные программы с эксклюзивными ставками от ведущих банков в офисе агентства;
  5. Сопровождение сделки «под ключ»;
  6. Объявление о Вашей квартире увидят более трехсот человек ежедневно;
  7. Уникальная клиентская база, собранная за тринадцать лет работы;

Сопровождение сделок осуществляют сотрудники с большим опытом работы в сфере недвижимости. Не рискуйте своими деньгами, цените свое время – обращайтесь к профессионалам!

Мы ждем вас в офисе продаж по адресу пр.К.Маркса, д.1а, а также на нашем сайте v.barenz.group и в социальных сетях vk.com/vbarenzgroup. Дополнительную информацию можно получить по телефону 331-991.

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