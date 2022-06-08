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Командированным в Донбасс работникам будут платить зарплату в двойном размере

Новости. Общество
11:27, 21 Июня 2022
фото: © Сергей Смирнов

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила, согласно которым государственные и иные организации должны будут выплачивать сотрудникам зарплату в двойном размере во время их командировок в Донбасс.

Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата (средний заработок), рассчитанная в соответствии с положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 „Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы“, выплачивается в рублях в двукратном размере», — говорится в документе.

Решение касается граждан, занимающих в федеральных госорганах должности, не отнесенные к государственной службе, работников организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти, а также сотрудников иных организаций, принимающих непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе и на иных территориях, нуждающихся в этом.

Суточные таким работникам выплачиваются в размерах, установленных соответствующим постановлением правительства; такой же принцип действует при возмещении расходов по найму жилого помещения. При этом указано, что работодатель «вправе выплачивать в период их пребывания в служебных командировках на указанных территориях безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов».

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