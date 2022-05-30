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Комбинация пассивного и активного дохода

Новости. Общество
15:36, 31 Мая 2022

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Как обезопасить себя на 100% в нынешних условиях?

Сокращение, болезнь, не сошлись характером с начальником, — все это может отразиться на семейном бюджете.

Выход есть — это пассивный доход.

Пассивный доход — это деньги, которые регулярно поступают вам вне зависимости от вашего возраста, здоровья и работоспособности.

Один из наиболее подходящих инструментов пассивного дохода — это недвижимость.

Специалисты Агентства недвижимости Баренц Групп рассказали об этом способе.

Сдавать квартиру, а лучше несколько, или коммерческую недвижимость, собирать с арендаторов деньги и не ходить на работу — звучит как мечта.

Естественно, что этот доход тоже сопровождают расходы и риски. Нужно учитывать издержки: квартплату, налог на недвижимость, налог от сдачи в аренду. Желательно оформить страховку квартиры на случай пожара, потопа и прочих неприятностей.

Особое внимание стоит уделить выбору района сдаваемой в аренду квартиры. Если район не очень престижный, найти подходящих жильцов может быть непросто.

Выгодным вариантом для сдачи квартиры в аренду на данный момент является новый жилой район «TALOJARVI» город у воды.

Как показывает практика, этим объектом активно интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. И это неспроста, ведь туризм в Карелии в последние годы активно развивается, сюда приезжают все больше и больше иногородних и иностранных туристов. Только представьте, каким спросом будет пользоваться аренда квартир в новом районе на берегу Онежского озера!

Плюсы: возможность получать неплохой пассивный доход. В отличие от ценных бумаг, недвижимость крайне редко может обесцениться до нуля — только в случае каких-то глобальных катаклизмов, но на это существует страховка.

Также, не стоит забывать о том, что приобрести недвижимость можно на этапе «котлована» от застройщика, позднее перепродав ее и заработав на этом.

Если вы сомневаетесь или не знаете, с чего начать — специалисты Агентства Недвижимости Баренц Групп смогут бесплатно проконсультировать вас в вопросах недвижимости:

— купить/продать вашу недвижимость
— приобрести квартиру по системе TRADE-IN
— сдать в аренду
— помочь с выбором
— полностью сопроводить на всех этапах сделки.

Звоните:
Агентство недвижимости Баренц Групп: 331-991
Отдел продаж новостроек: 331-331

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9
ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459
Проектные декларации на сайте Barenz.group

 

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