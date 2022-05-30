Комбинация пассивного и активного дохода

Как обезопасить себя на 100% в нынешних условиях?
Сокращение, болезнь, не сошлись характером с начальником, — все это может отразиться на семейном бюджете.
Выход есть — это пассивный доход.
Пассивный доход — это деньги, которые регулярно поступают вам вне зависимости от вашего возраста, здоровья и работоспособности.
Один из наиболее подходящих инструментов пассивного дохода — это недвижимость.
Специалисты Агентства недвижимости Баренц Групп рассказали об этом способе.
Сдавать квартиру, а лучше несколько, или коммерческую недвижимость, собирать с арендаторов деньги и не ходить на работу — звучит как мечта.
Естественно, что этот доход тоже сопровождают расходы и риски. Нужно учитывать издержки: квартплату, налог на недвижимость, налог от сдачи в аренду. Желательно оформить страховку квартиры на случай пожара, потопа и прочих неприятностей.
Особое внимание стоит уделить выбору района сдаваемой в аренду квартиры. Если район не очень престижный, найти подходящих жильцов может быть непросто.
Выгодным вариантом для сдачи квартиры в аренду на данный момент является новый жилой район «TALOJARVI» город у воды.
Как показывает практика, этим объектом активно интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. И это неспроста, ведь туризм в Карелии в последние годы активно развивается, сюда приезжают все больше и больше иногородних и иностранных туристов. Только представьте, каким спросом будет пользоваться аренда квартир в новом районе на берегу Онежского озера!
Плюсы: возможность получать неплохой пассивный доход. В отличие от ценных бумаг, недвижимость крайне редко может обесцениться до нуля — только в случае каких-то глобальных катаклизмов, но на это существует страховка.
Также, не стоит забывать о том, что приобрести недвижимость можно на этапе «котлована» от застройщика, позднее перепродав ее и заработав на этом.
Если вы сомневаетесь или не знаете, с чего начать — специалисты Агентства Недвижимости Баренц Групп смогут бесплатно проконсультировать вас в вопросах недвижимости:
— купить/продать вашу недвижимость
— приобрести квартиру по системе TRADE-IN
— сдать в аренду
— помочь с выбором
— полностью сопроводить на всех этапах сделки.
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