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Комфортную среду создадут в сквере Петрозаводска

Новости. Общество
18:20, 01 Июля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Подрядчик готовит территорию Машезерского сквера к обновлению, сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания «Контрейд» приступила к подготовке Машезерского сквера к работам по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда»).

На месте демонтировали аварийное игровое оборудование на детской площадке. Также подрядчик приступил к планировке территории и её отсыпке. В ближайшее время в Машезерском сквере планируется отсыпать пешеходные дорожки, разместить новую детскую площадку, уличные тренажёры, а также зону отдыха с урнами, скамейками и цветочными вазонами.

В мэрии напомнили, что ранее в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» завершился ремонт Сортавальского бульвара на Кукковке, продолжаются работы возле Городской поликлиники №1 на Древлянке, Детской городской поликлиники №1 в Октябрьском районе, а также у спортивного комплекса «Луми» и на прибрежной территории в Песках.

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