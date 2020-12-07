Комитет Госдумы одобрил проект о контрсанкциях за цензуру российских СМИ

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ответных мерах за цензуру российских СМИ.

Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Александр Хинштейн.

Законопроектом в качестве мер предусматриваются блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин. Эта инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.

"Сегодня комитет поддержал этот законопроект, очень подробно обсуждали его. Единогласно все члены комитета приняли решение законопроект поддержать и рекомендовать Думе его принять в первом чтении. Будем сегодня выносить на Совет, просить поставить его на среду. Если Совет поддержит, значит в среду будем рассматривать в первом чтении", - сказал Хинштейн РИА Новости.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, который выступает соисполнителем по законопроекту, ранее также его поддержал.

Ранее сообщалось, что законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ могут рассмотреть в I чтении 9 декабря.