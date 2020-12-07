Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Прионежском районе Карелии скончался талантливый руководитель и организатор Петр Филиппович Востриков
Сегодня 15:40
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя, который сбил пешехода на тротуаре и уехал
Сегодня 12:32
Казаки Карелии научат подростков родину любить в декорациях концлагеря 18
Сегодня 17:23
Патриотизм и бутафория 12
Сегодня 16:35
Глава Минздрава России предложил ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19 10
Сегодня 10:14
Петрозаводчан просят поделиться одеждой и обувью с семьями, попавшими в трудную ситуацию 1
Сегодня 13:37
Стали известны подробности лобового столкновения легковушки и фургона в Петрозаводске
Сегодня 10:27

Комитет Госдумы одобрил проект о контрсанкциях за цензуру российских СМИ

Новости. Общество
22:00, 07 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ответных мерах за цензуру российских СМИ.

Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Александр Хинштейн.

Законопроектом в качестве мер предусматриваются блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин. Эта инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.

"Сегодня комитет поддержал этот законопроект, очень подробно обсуждали его. Единогласно все члены комитета приняли решение законопроект поддержать и рекомендовать Думе его принять в первом чтении. Будем сегодня выносить на Совет, просить поставить его на среду. Если Совет поддержит, значит в среду будем рассматривать в первом чтении", - сказал Хинштейн РИА Новости.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, который выступает соисполнителем по законопроекту, ранее также его поддержал.

Ранее сообщалось, что законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ могут рассмотреть в I чтении 9 декабря.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-07 22:18:13
Не верю хитрожопым, у которых дети за границей пристроены.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Аналитика

Сегодня 16:35
Тема недели
Патриотизм и бутафория 12
В Карелии открылся бутафорский концентрационный лагерь, в котором казаки будут учить подростков родину любить.
Роман Голубев: "Дистанционное обучение – это временная мера"
Сегодня 15:20
Безбедная старость – не мечта, а реальный результат ваших личных усилий
Сегодня 10:14
Хотите как в Новокузнецке? 12
04.12.2020 14:20
Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность" 12
04.12.2020 12:53
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»