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Коммунальщики ответят за необоснованное повышение платы по ЖКУ перед собственниками домов

Новости. Общество
17:30, 03 Июня 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В России введут ответственность за необоснованное повышение размера платы за жилищно-коммунальными услуги перед собственниками жилых домов, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

Сенаторы одобрили поправки в Жилищный кодекс РФ. Они касаются защиты прав и законных интересов собственников в жилом доме или его части. Исполнитель коммунальной услуги будет нести ответственность перед этими людьми за необоснованное увеличение размера платы за ЖКУ, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

«Данные изменения в Жилищный Кодекс восстанавливают справедливость по отношению к собственникам домов. Сейчас в законе прописана ответственность исполнителя коммунальной услуги за нарушение порядка расчета платы за коммуналку перед собственником помещения в многоквартирном доме или нанимателем жилого помещения. За подобное нарушение в отношении хозяина, например, частного дома никто не отвечает. Хотя людей, предпочитающих жить с семьей в своих собственных домах как в Карелии, так и во всей России, становится все больше. Эти люди также должны быть защищены от произвола коммунальщиков. Поэтому необходимо было урегулировать данную норму в Жилищном Кодексе», — отметил Игорь Зубарев.

На последнем заседании Совета федерации сенаторы также одобрили поправки в Федеральный закон «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». Согласно законопроекту оператор системы обязан обеспечивать соответствие системы требованиям законодательства, ее бесперебойное функционирование и возможность интеграции и взаимодействия с иными информационными системами.

Напомним, ГИС ЖКХ — это информационный портал, созданный с целью сделать сферу ЖКХ для граждан проще и прозрачнее. С помощью единого ресурса граждане могут получать целый спектр услуг в сфере ЖКХ, направлять и получать обращения и жалобы.

«Сегодня даже многие пенсионеры стали активными пользователями интернета. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, позволяющая заключать договора в электронном виде, передавать показания приборов учета, принимать участие в электронных голосованиях, должна работать без сбоев и действительно помогать гражданам в работе с коммунальщиками», — уверен сенатор.

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