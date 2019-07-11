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Новости. Общество
16:20, 11 Июля 2019
фото: "ПКС-Водоканал"

Коммунальщики устранили 68 засоров на сетях канализации в Петрозаводске

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На минувшей неделе АО "ПКС-Водоканал" устранили в Петрозаводске 68 засоров на сетях канализации.

В последнее время число засоров растет, и причин этому несколько.

Первая и самая главная причина – неправильная эксплуатация канализационных сетей потребителями. Чаще всего засоры происходят из-за скапливающихся в трубах жира, который сбрасывают в канализацию кафе и столовые, а также различной ветоши, попадающей в сети. Нередко в заведениях общественного питания даже не установлены устройства, улавливающие жир и не дающие проходить отходам дальше в канализацию.

Вторая причина засоров – управляющие компании, которые, прочищая внутридомовую канализацию, выкидывают отходы в общие сети, где мусор снова образует "кляп" на стоках.

Сейчас, в период дождей, возникла и еще одна причина засоров: в канализации оказываются песок и грязь, приплывающие с дождем.

Это происходит из-за того, что петрозаводчане по какой-то причине приоткрывают крышки канализационных люков, вовсе их не закрывают и даже воруют. В открытый люк попадают дождевая грязь и твердый мусор, скопившийся на дорогах.

Сотрудники "РКС-Петрозаводск" регулярно проверяют и прочищают сети, но засоры возникают вновь из-за несознательности некоторых потребителей. Бывали случаи, когда на канализационные очистные сооружения приплывали даже автомобильные шины! Совсем не трудно  не бросать в канализацию посторонние вещи: ватные палочки, пакеты, тряпки, предметы личной гигиены – а польза от этого большая.

Соблюдая правила пользования канализационными сетями, вы помогаете и себе, и сотрудникам АО "ПКС-Водоканал". Согласитесь, намного приятнее жить в доме, где во дворе не пахнет канализационными стоками и водоотведение работает исправно. А сэкономленное на устранении засоров время работники "РКС-Петрозаводск" смогут потратить на восстановление и модернизацию сетей.

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