Компании задолжали в бюджет Карелии 1,2 млрд рублей

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Задолженность организаций Карелии по платежам в бюджет республики выросла за I квартал на 21 млн рублей.
Об этом сообщила сегодня министр финансов Карелии Елена Антошина на заседании правительства, где обсуждалось исполнение бюджета республики, передают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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