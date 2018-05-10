Компании задолжали в бюджет Карелии 1,2 млрд рублей

Задолженность организаций Карелии по платежам в бюджет республики выросла за I квартал на 21 млн рублей.

Об этом сообщила сегодня министр финансов Карелии Елена Антошина на заседании правительства, где обсуждалось исполнение бюджета республики, передают "Вести Карелии".

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