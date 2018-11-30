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Новости. Общество
12:05, 30 Ноября 2018

Компания "Альпари Голд" предоставила нумизматам новинки инвестиционных монет

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Одним из наиболее громких событий ноября 2018 года стало проведение 9-ой ежегодной международной выставки COINS-2018.

Этот нумизматический форум является популярным и единственным в России, в нем приняли участие различные мировые монетные дворы, известные коммерческие банки и крупные аукционные дома. Не исключением стала компания "Альпари Голд", которая входит в состав международного бренда Альпари. Событие успешно прошло в начале ноября в Москве и остается у всех на слуху из-за некоторых интересных новинок, которые были представлены на проекте.

"Альпари Голд" предоставила гостям новинки некоторых инвестиционных монет, а в качестве бонуса и повышения интереса к своему предложению были разыграны три австралийских инвестиционных монеты из серебра под названием "Филармоникер", и одна австралийская инвестиционная монета "Кенгуру". Розыгрыш монет прошел среди 500 участников. Победители и участники конкурса, кроме всего прочего, смогли получить эксклюзивные инвестиционные рекомендации от лучших экспертов компании "Альпари Голд".

Специалистами компании "Альпари Голд" отмечается, что самая востребованная инвестиционная монета из золота, в данное время, "Филармоникер", а изделие из серебра – "Крюгерранд" и "Филармоникер". Такие предпочтения объясняются тем, что "Филармоникер" был останется одной из самых ликвидных монет, ее стоимость приближена к стоимости драгоценного сырья.

А внимание к серебряной монете "Крюгерранд" определено первым годом чеканки этой монеты, а также доступной стоимостью серебра. Кроме этого, популярными среди инвесторов оказались монеты "Звери Королевы", исполненные как в серебре, так и в золоте.

Проведенная выставка в очередной раз доказала то, что инвестиции в монеты из серебра для большинства инвесторов, на сегодняшний день, стали оптимальными с точки зрения надежности и цены. Это подтверждается, исходя из анализа ассортимента крупных монетных дворов, а также объемов продаж монет из серебра в компании "Альпари-Голд", который в несколько раз превышает объемы продаж монет из золота. Специалисты компании считают, что в перспективе серебро будет пользоваться повышенным спросом, т.к. инвесторы начинают понимать, что инвестиционный потенциал данного инвестиционного инструмента очень высок.  

Руководитель дилингового отдела "Альпари Голд" А. Виденеева отметила, что помимо эстетичности, компактности, культурной и художественной ценности инвестиционные монеты высоколиквидны во все времена, поэтому и с легкостью покупаются и продаются по всему земному шару.

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