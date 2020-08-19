Компания "Баренц Групп" устроит праздник в честь Дня знаний

Детский праздник, посвященный началу нового учебного года, состоится 1 сентября на площадке жилого комплекса "Иволга" на бульваре Интернационалистов.

Давно известно, что строительная компания "Баренц Групп" устраивает в Петрозаводске множество мероприятий для жителей города. Особенное внимание уделяется детским праздникам – они проводятся в разных районах Петрозаводска на площадках жилых комплексов.

Праздновать начало учебного года в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке уже стало доброй традицией. В прошлом году на День знаний здесь собрались сотни ребятишек со всего микрорайона. Было так весело, что никто не хотел расходиться.

В этом году компания "Баренц Групп" также подготовила для ребят много интересного. Будут ростовые куклы, конкурсы и, конечно, подарки!

Праздник, посвященный началу нового учебного года, состоится 1 сентября в 14 часов на площадке ЖК "Иволга" на бульваре Интернационалистов. Приглашаются все желающие!