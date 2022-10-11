«Растишка» все... Компания Danone уходит из России

Французская компания Danone приняла решение передать контроль над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России. Об этом пишет ТАСС.
В компании считают, что это лучший вариант обеспечить непрерывность бизнес-процессов для своих сотрудников, потребителей и партнеров.
Отметим, продукция компании в России выпускается под такими торговыми марками как Danone, «Активиа», Actimel, «Простоквашино», Bio Баланс, «Растишка», «Тёма», Danissimo.
Примерно на 15 заводах Danone в нашей стране работают порядка 14 тысяч человек. Компания входит в перечень системообразующих предприятий России.
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