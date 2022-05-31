Компания «Карельские рыбные заводы-Корма» планирует строительство второй очереди предприятия в рамках программы импортозамещения

Региональные власти окажут необходимую поддержку в дальнейшем развитии производства, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков, побывав на предприятии.

«Карельские рыбные заводы — Корма» сегодня пока единственное в республике производит корма различных фракций для рыбоводческих хозяйств. Мощность завода — 4 тыс. тонн в год. Как рассказал заместитель генерального директора по производству Евгений Дьяченко, если раньше продукция поставлялась только на предприятия Группы компаний, то с этого года большое количество заявок поступает от рыбоводческих хозяйств республики. С уходом с рынка зарубежных производителей кормов, спрос на отечественные вырос.

Уже с апреля предприятие перешло на трехсменный график работы, что позволит увеличить объем производства рыбных кормов до 7,5 тыс. и более тонн. Однако с учетом повышенных потребностей в продукции в дальнейших планах — открытие второй очереди завода.

Артур Парфенчиков заявил, что региональные власти готовы оказывать необходимую поддержку в развитии и модернизации предприятия.

— Сегодня это абсолютно импортозамещающее производство. Рыбоводы стали ориентироваться на корма отечественного производства, в том числе на наш завод. Необходимо проработать вопрос о газификации предприятия и с учетом этого оказать помощь в замене оборудования. Но самое главное — строительство современного завода, который позволил бы значительно увеличить объемы, чтобы республика смогла стать центром производства кормов для рыбной отрасли не только Карелии, но и России, — отметил руководитель региона.

Площадка для размещения предприятия в настоящее время подбирается, рассматриваются несколько вариантов. По словам Главы республики, Правительство Карелии окажет содействие в выделении земельного участка.