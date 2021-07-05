Компания «КСМ» поделилась свежим видео микрорайона Древлянка-7 с высоты «птичьего полёта»

На обширной территории общей площадью порядка 30 гектаров расположились жилые комплексы «Гармония», «Уютный» и «Мелодия леса».

Строительство жилых домов на Древлянке-7 началась летом 2016 года. Последний дом микрорайона планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022-го. На текущий момент 28 домов построены и введены в эксплуатацию, 6 домов — в процессе строительства, 3 дома — проектируются.

От большинства новостроек Петрозаводска микрорайон отличает расположение в тихом уютном месте, небольшая этажность домов — все дома микрорайона пятиэтажные, при этом, некоторые оснащены лифтом, достаточно развитая инфраструктура, детский сад «Гармония» на 300 мест, новая школа на 1350 мест и, наконец, собственная обустроенная прогулочная зона — Новодревлянский сквер.

Подробная информация о жилых комплексах на сайте kcm-kvartira.ru.

На правах рекламы