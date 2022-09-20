Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки жилого дома в Беломорске

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 2 квартал следующего года.

132-квартирный жилой дом в Беломорске строится в рамках программы по расселению граждан из аварийного жилья.

В новом доме 5 этажей, 3 подъезда, 132 квартиры: 33 — однокомнатных, 74 — двухкомнатных, 25 — трёхкомнатная. Общая площадь — чуть больше 8 тыс. кв. м. Дом строится из трёхслойных железобетонных панелей завода «Стройиндустрия КСМ».

Строительство объекта компания «КСМ» начала в апреле текущего года. По прошествии пяти месяцев работы смонтированы все 5 этажей 1-й секции, в этой части дома установлены окна, выполняются кровельные работы, а также ведется устройство внутренних инженерных коммуникаций. На 2 и 3 секциях ведётся монтаж 4-го этажа. Монтаж коробки дома полностью завершится в середине октября.

«Работы на объекте ведутся в графике, во 2-м квартале следующем году дом будет введён в эксплуатацию», — подтвердил руководитель проекта Кирилл Попов. «В квартирах будет выполнена отделка, установлено сантехническое оборудование и электрические плиты».

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