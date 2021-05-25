Компания «КСМ» запустила видеопроект «Профессии в строительной компании»

На вопросы о своих профессиях отвечают сами сотрудники. Просто, понятно и с юмором.

В группу компаний «КСМ» входят не только строительные предприятия, но и завод панельного домостроения, проектная организация, управляющая компания, отдел продаж недвижимости, строительная лаборатория. Больше сотни профессий. Поэтому проект будет интересен широкой аудитории — тем, кто интересуется строительной сферой, и тем, кто ещё только выбирает будущую профессию.



Профессионалы отвечают на самые разные вопросы — серьёзные и по существу, не очень серьёзные, а то и вовсе каверзные: «Обращает ли HR-менеджер внимание на внешность соискатели?», «Если проектировщик допустил ошибку в проекте, что делать?», «Как строители расслабляются?», «Бывает ли стройка без нецензурной лексики?», «Сколько времени крановщик поднимается в кабину крана?»



Здесь вы можете посмотреть интервью с мастером строительно-монтажных работ, проектировщиком, руководителем проекта и HR-менеджером. В ближайших выпусках секретами своей профессии поделятся производитель работ, формовщик железобетонных изделий, крановщик, бухгалтер и многие другие.

В комментариях под любым выпуском вы можете оставить пожелание — о каких профессиях рассказать в первую очередь, а также задать вопросы, которые вас интересуют.

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