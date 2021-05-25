Реклама на сайте
Прислать новость
Телефонный мошенник рассказал о своей работе и признался, что не боится быть пойманным 1
25.05.2021 19:40
В Петрозаводске начался суд над обвиняемыми в избиении осужденного руководителями колонии № 9 Иваном Савельевым и Иваном Ковалевым 12
25.05.2021 17:15
Жителям пяти районов Карелии запретили разводить костры 2
25.05.2021 15:38
Последний звонок: долгое, доброе эхо 2
Сегодня 11:45

Компания «КСМ» запустила видеопроект «Профессии в строительной компании»

Новости. Экономика
14:00, 26 Мая 2021
фото: © «КСМ»

На вопросы о своих профессиях отвечают сами сотрудники. Просто, понятно и с юмором.

В группу компаний «КСМ» входят не только строительные предприятия, но и завод панельного домостроения, проектная организация, управляющая компания, отдел продаж недвижимости, строительная лаборатория. Больше сотни профессий. Поэтому проект будет интересен широкой аудитории — тем, кто интересуется строительной сферой, и тем, кто ещё только выбирает будущую профессию.  

Профессионалы отвечают на самые разные вопросы — серьёзные и по существу, не очень серьёзные, а то и вовсе каверзные: «Обращает ли HR-менеджер внимание на внешность соискатели?», «Если проектировщик допустил ошибку в проекте, что делать?», «Как строители расслабляются?», «Бывает ли стройка без нецензурной лексики?», «Сколько времени крановщик поднимается в кабину крана?»

Здесь вы можете посмотреть интервью с мастером строительно-монтажных работ, проектировщиком, руководителем проекта и HR-менеджером. В ближайших выпусках секретами своей профессии поделятся производитель работ, формовщик железобетонных изделий, крановщик, бухгалтер и многие другие.

Ваш голос изменит мир вокруг
24.05.2021 14:16

В комментариях под любым выпуском вы можете оставить пожелание — о каких профессиях рассказать в первую очередь, а также задать вопросы, которые вас интересуют.

Подписывайтесь и следите за выпусками проекта и новостями компании.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
21.05.2021, 12:20
«Порядок с чистого листа»
19.05.2021, 14:31
В Карелии резко похолодает на 13 градусов

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»