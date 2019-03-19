Компания "Сампо.ру" предоставляет услугу цифрового ТВ с 2010 года

Интерактивное телевидение или IPTV — это последнее слово в области телекоммуникаций.

По сравнению с аналоговым, спутниковым и кабельным телевидением, IPTV предлагает пользователям максимальный контроль над контентом и процессом просмотра.

И до сегодняшнего дня это было просто качественная передача картинки и звука, а также встроенная тв-программа.

А уже на этой неделе всем абонентам цифрового ТВ от "Сампо.ру" стали доступны:

Архив программ основных телеканалов

Перемотка

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И, как и прежде, оборудование для просмотра (приставка) в подарок при подключении!

Подключайте интерактивное ТВ "Сампо.ру".

Телефон: 22-00-00, сайт go.sampo.ru.

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