Компания "СФК" приглашает всех желающих на День открытых дверей 1 декабря

Строительно-Финансовая компания 1 декабря приглашает всех желающих на День открытых дверей.

На этом мероприятии ООО "СФК" предложит покупателям широкий выбор квартир с отделкой различных метражей и планировок. Вместе со специалистами компании гости посмотрят варианты квартир под чистовую отделку.

Можно рассмотреть все варианты приобретения жилья и рассчитать взносы (это может быть единоразовый платеж, платеж с рассрочкой на несколько месяцев, покупка с использованием жилищных сертификатов, материнского капитала и т. п.).

Одновременно будет предоставлена возможность проконсультироваться по вопросу привлечения ипотечного кредита.

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